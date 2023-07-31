Минобороны заявило об уничтожении украинского цеха по сборке беспилотников

Российскими военнослужащими на Украине уничтожен цех по сборке беспилотных летательных аппаратов. Об этом говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Минобороны России.

По данным военного ведомства, цех находился в районе населенного пункта Великий Бурлук в Харьковской области.

«Кроме того, средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Николаевка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины», - пояснили в Минобороны России.

Также за сутки было перехвачено 12 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и уничтожено 23 украинских беспилотника в районах населенных пунктов Лисичанск, Кременная Луганской Народной Республики, Донецк, Соледар, Новопетриковка, Старомлыновка Донецкой Народной Республики, Пологи, Чапаевка и Чубаревка Запорожской области.

Также на донецком направлении российские военнослужащие успешно отразили одиннадцать атак, в том числе у Белогоровки, Марьинки, Водяное и Майорска.