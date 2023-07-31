Командиры украинского нацбатальона «Азова»* (организация запрещена в России) должны были оставаться в Турции до завершения вооруженного конфликта на Украине. Об этом заявил «Общественной службе новостей» президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергею Гончаров.

В начале июля стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял решение об отправке командиров «Азова»* на Украину, нарушив тем самым договоренности с Россией.

В дальнейшем командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко сообщил местным СМИ, что освобожденные из плена командиры «Азова»* в скором времени вернуться к боевым задачам.

«Цель №1 у нас — начиная с Зеленского и кончая последним азовским идиотом-нацистом», — Гончаров.

По его словам, президенту РФ предстоит определит, кого в первую очередь ликвидировать в зоне СВО — этих пятерых азовцев* или главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

Гончаров подчеркнул, что спецслужбы России хорошо подготовлены и могут устранить освобожденных «азовцев»*, нужен лишь приказ.

Как сообщала «Москва 24», президент РФ Владимир Путин подтвердил, что договоренности с Турцией по вопросу нахождения в республике бойцов «Азов»* были.