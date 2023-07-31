Минобороны заявило об уничтожении цеха по сборке беспилотников на Украине

Российские военнослужащие уничтожили цех по сборке беспилотных летательных аппаратов на Украине. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что цех находился в районе населенного пункта Великий Бурлук в Харьковской области. Помимо этого, российские военнослужащие в Веселом Запорожской области уничтожили штаб и место проживания оперативного состава 35-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В Дачном Донецкой народной республике (ДНР) российские военные нанесли удар по складу боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ и уничтожили его.