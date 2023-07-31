Российские военные отразили атаки ВСУ в ЛНР

Военнослужащие из группировки «Центр» на краснолиманском направлении успешно отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом заявили журналистам в Минобороны России в ходе брифинга в понедельник, 31 июля.

В ведомстве разъяснили, что это произошло близ населенных пунктов Кременная и Кузьмино.

Также удалось нанести огневое поражение подразделениям 21-й, 63-й, 67-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка, Торское Донецкой народной республики (ДНР), Кузьмино и Кармазиновка ЛНР, указали в Минобороны.

За прошедшие сутки на краснолиманском направлении было уничтожено до 140 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30 и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», добавили в российском оборонном ведомстве.