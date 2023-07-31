Российские войска заняли более выгодные позиции в районе Куземовки
Российские подразделения продолжили наступательные действия и заняли более выгодные позиции в районе Куземовки, сообщили в Минобороны России.
«Штурмовые отряды... продолжили наступательные действия в районе населённого пункта Куземовка Луганской Народной Республики и заняли более выгодные позиции», — говорится в сообщении.
Кроме того, ВС России отразили атаку у Новосёловского в ЛНР.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что российская армия освободила Ковалёвку и Сергеевку на Краснолиманском направлении.
Также подразделения сорвали масштабную попытку ВСУ прорвать оборону на Ореховском направлении.