Военный эксперт оценил указ Путина об укреплении ВМФ РФ

Полковник запаса, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин рассказал «Общественной службе новостей», почему важно укрепление Военно-морского флота России, о чем ранее объявлял президент Владимир Путин.

Российский флот пополнят 30 новых кораблей.

«Конечно, если брать соотношение с Китаем, там восемьдесят кораблей в год, а у нас к концу года всего тридцать, но темпы высокие», — отметил Кошкин.

По его словам, главный момент заключается в том, что Российская Федерация остается великой морской державой. Флоту были нужны новые корабли для реализации национальных интересов в мировом океане, для развития потенциала, укрепления обороноспособности и обеспечения свободы судоходства, рыболовства и научных исследований.

Эксперт также заявил, что США стремятся доминировать в мировом океане, силы НАТО активизируется в акваториях, граничащих с РФ.

«Более того необходимо обеспечивать функционирование морских трубопроводов. Мы столкнулись с тем, что «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» были взорваны, и виновные до сих пор не найдены», — напомнил Кошкин.

Как сообщала «Москва 24», накануне президент России Владимир Путин на параде в честь дня ВМФ в Санкт-Петербурге заявил, что страна последовательно наращивает свой Военно-морской флот, в 2023 году его пополнят 30 кораблей.