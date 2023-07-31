Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ в Запорожье

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении.

На видео, которое показало ведомство, экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 нанес удар управляемой ракетой по выдвигающимся боевым машинам ВСУ. По заявлению МО РФ, в результате прямого попадания бронемашина была уничтожена. На видео попал пуск ракеты и взрыв.

В июне Минобороны РФ показало кадры ликвидации бронетранспортера ВСУ с экипажем.

29 июля стало известно о первых результатах изучения трофейной бронетехники стран НАТО специалистами российского оборонно-промышленного комплекса. В ходе испытаний техники альянса выяснилось, что западные образцы имеют приемлемое бронирование.

Согласно заявлению представителя украинских Военно-воздушных сил (ВВС) Юрия Игната, слова которого приводят «Известия», Россия обладает значительным преимуществом перед Вооруженными силами Украины в радиоэлектронной борьбе (РЭБ), особенно в контексте борьбы с дронами.