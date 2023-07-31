Шойгу заявил о масштабных потерях ВСУ

Украина только за июль потеряла более 20 тысяч военнослужащих и более двух тысяч единиц различного вооружения, включая поставленные Западом танки Leopard и БМП Bradley. Об этом рассказал сегодня министр обороны России Сергей Шойгу, пишет РИА Новости.

Украина с 4 июня проводит ранее анонсированное масштабное контрнаступление. Президент России Владимир Путин отмечал, что западные кураторы Украины явно разочарованы результатами ВСУ. По его словам, западная техника, считавшаяся неуязвимой, горит, а российские солдаты выполняют свой долг перед Родиной мужественно и героически. При этом глава Украины Владимир Зеленский объяснил проблемы с наступлением ВСУ преимуществом России в дальнобойном оружии.

Сегодня министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил озвучил данные о потерях украинской стороны.

«За прошедший месяц в результате успешных действий наших войск потери противника составили более 20 800 военнослужащих, если говорить точно, то 20824 человека, и 2227 единиц различного вооружения», - пояснил глава российского военного ведомства.

По его словам, среди потерянной Киевом техники, в том числе и образцы западного вооружения: 10 танков Leopard, 11 американских БМП Bradley, 40 американских артиллерийских систем М777.

«Очевидно, что поставляемое западное вооружение не приводит к успехам на поле боя, а только затягивает военный конфликт», - отметил он.

«Продвижения противника не допущено»

Также, по словам министра, российские войска продолжают отражать атаки Вооруженных сил Украины, несмотря на то, что украинское командование «отчаянно бросает новые силы на штурм наших позиций», пишет ТАСС.

«Благодаря грамотно построенной обороне, умелой организации системы огня, профессиональным действиям, выдержке и упорству российских военнослужащих продвижения противника не допущено», - пояснил Сергей Шойгу.

В частности, только за 26 и 27 июля в районе Работина уничтожили более 400 украинских военных и 63 единицы бронетехники, заметил он.

Усилены меры защиты гражданских объектов

При этом приняты дополнительные меры по повышению защиты гражданской инфраструктуры России от нападений с воздуха и моря, рассказал сегодня генерал армии Сергей Шойгу.

Он также отметил, что после терактов в России военные увеличили интенсивность обстрелов по военным объектам на Украине.

«В разы увеличена интенсивность ударов по украинским военным объектам, в том числе обеспечивающим данные теракты», - заметил министр.

Напомним, что 17 июля произошел теракт в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края. Национальный антитеррористический комитет России заявил, что мост атаковали украинские надводные беспилотники. В результате атаки погибла семейная пара из Белгородской области, пострадала их 14-летняя дочь.