Эксперт оценил сообщения о начале нового этапа контрнаступления ВСУ

«Сейчас Украина практически полностью исчерпала свой военный ресурс и не может вести боевые действия, в связи с чем Запад выдумал историю про второй этап контрнаступления. Теперь Украина перебрасывает людей, личный и стратегический состав, особенно на запорожское направлении, под удары нашей артиллерии. Потери ВСУ за последнюю неделю колоссальны, и это говорит нам о том, что нет никакого продвижения вперед», — считает Матвийчук.