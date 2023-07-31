Шойгу заявил о потере Украиной более 20 тысяч военнослужащих за месяц

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедший месяц потеряли более 20 тысяч человек. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, его цитирует ТАСС.

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Он уточнил, что Киев потерял 20 824 военнослужащих и 2227 единиц различного вооружения. В частности, российские военные уничтожили 10 танков Leopard и 11 боевых машин пехоты (БМП) Bradley, произведенных в США.

В районе Работина в Запорожской области за 26 и 27 июля ВСУ потеряли более 400 военнослужащих, а также 63 единицы бронетехники, среди которых 31 танк, 3 из них — Leopard, сообщил Шойгу.

Всего за время контрнаступления, как сообщал Шойгу, ВСУ потеряли более 26 тысяч бойцов. Помимо этого, на поле боя оказались уничтожены 3000 единиц различного вооружения.