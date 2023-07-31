Шойгу рассказал об увеличении ударов российской армии по украинским объектам

Российская армия в разы увеличила интенсивность ударов по украинским военным объектам. Об этом рассказал глава Минобороны страны Сергей Шойгу, передает ТАСС.

Глава оборонного ведомства пояснил, что в том числе удары наносятся по объектам, которые обеспечивают теракты по территориям России.

По мнению министра, Киев сосредоточился на терактах по российской гражданской инфраструктуре «на фоне неудачного контрнаступления».

Поставляемое на Украину западное вооружение не приводит к успехам на поле боя, заметил Шойгу.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Украина вызвала дискомфорт у Запада неэффективным расходованием средств.