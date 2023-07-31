ВМФ России получит три «Каракурта» до конца года

«Второй вопрос повестки касается строительства малых ракетных кораблей проекта 22800 "Каракурт". Данные корабли способны, действуя в ближней морской зоне, наносить высокоточные ракетные удары по критически важным объектам на суше и кораблям противника в море. В июле Черноморский флот пополнился серийным кораблем этого проекта "Циклон". Три корабля планируется принять в состав Военно-морского флота до конца текущего года. Еще два — ввести в эксплуатацию в 2024-м», — сказал он на тематическом селекторном совещании.