В пресс-службе концерна «Калашников» заявили, что общий план производства компании за прошедшие два года увеличился на 60%, при этом за первые шесть месяцев 2023 года гособоронзаказ выполнен на 100%. Об этом сообщает ТАСС.

«АО «Концерн «Калашников» полностью выполнило план сдачи оружейной продукции за первые шесть месяцев текущего года. При увеличении общего плана производства на 60% за прошедшие два года выполнение гособоронзаказа составило 100%», — заявили в пресс-службе.

По словам президента «Калашникова» Алана Лушникова, экономический эффект за первые шесть месяцев 2023 года от сокращения издержек превышает 300 млн рублей. Он добавил, что сотрудники концерна прилагают максимальные усилия, чтобы обеспечить Вооруженные силы Российской Федерации новыми и традиционными образцами вооружения.

До этого стало известно, что концерн «Калашников» передал пистолет-пулемет ППК-20 калибра девять миллиметров Воздушно-космическим силам (ВКС) России для комплектации носимого аварийного запаса (НАЗ).

По словам секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, «США и их сателлиты делают все для эскалации конфликта на Украине, наращивая поставки Киеву вооружений, включая кассетные боеприпасы», пишут «Известия».