Страна НАТО по ошибке опубликовала секретные военные карты

Минобороны страны-члена НАТО Греции инициировало проверки на складах боеприпасов, пострадавших в результате пожаров, и по ошибке опубликовало фотографии секретных военных карт. Об этом пишет РИА Новости.

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Во время одной из поездок замминистра обороны страны секретные карты попали на фото, которое приложили к пресс-релизу. Затем Минобороны все же разослало исправленную версию публикации, где карты были заблюрены. Дальнейшие проверки замминистра вообще решили отменить.