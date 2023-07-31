CNN сообщил о признаках нового этапа наступления ВСУ

Вооруженные силы Украины «удваивают усилия по прорыву» обороны России на юге в рамках контрнаступления. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на эксперта Института изучения войны Джорджа Барроса.

По его словам, подтверждение информации об отправке батальонов и бригад полного состава Киевом может означать новый этап контрнаступления. В один батальон входит около 800 человек, в бригаду — 3 тысячи человек.

Баррос также отметил, что прежние попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорвать оборону не увенчались успехом, поскольку украинцы сталкивались с многоуровневой линией защиты, танковыми ловушками и плотными минными полями. По этой причине «механизированный прорыв» будет затруднителен для ВСУ.