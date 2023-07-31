CNN сообщил о признаках нового этапа наступления ВСУ
Вооруженные силы Украины «удваивают усилия по прорыву» обороны России на юге в рамках контрнаступления. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на эксперта Института изучения войны Джорджа Барроса.
По его словам, подтверждение информации об отправке батальонов и бригад полного состава Киевом может означать новый этап контрнаступления. В один батальон входит около 800 человек, в бригаду — 3 тысячи человек.
Баррос также отметил, что прежние попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорвать оборону не увенчались успехом, поскольку украинцы сталкивались с многоуровневой линией защиты, танковыми ловушками и плотными минными полями. По этой причине «механизированный прорыв» будет затруднителен для ВСУ.
Напомним, что контрнаступление Украины продолжается с начала июня. В конце июля Минобороны РФ заявило, что в Запорожской области ВСУ возобновили интенсивные наступательные действия, проведя атаку силами трех батальонов. Президент Владимир Путин отмечал, что новая фаза наступления не имеет успеха и украинские войска несут большие потери.