ВКС России получили модернизированные перехватчики МиГ-31

Партия модернизированных высотных перехватчиков МиГ-31БМ улетела с авиазавода "Сокол" в Нижнем Новгороде на аэродромы постоянного базирования.

Работы выполнены в рамках гособоронзаказа. В ходе модернизации самолеты сохраняют заданные летно-технические характеристики, но получают более широкие возможности, рассказали в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации.

По данным из открытых источников, в Нижнем Новгороде советские перехватчики оснащают современной электроникой для обнаружения целей на расстоянии до 320 километров и управления новыми типами ракет "воздух-воздух".