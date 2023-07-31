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ОАК передала Минобороны партию модернизированных Миг-31

Партия модернизированных высотных перехватчиков МиГ-31БМ улетела с авиазавода "Сокол" в Нижнем Новгороде на аэродромы постоянного базирования.

ВКС России получили модернизированные перехватчики МиГ-31
© РИА Новости

Работы выполнены в рамках гособоронзаказа. В ходе модернизации самолеты сохраняют заданные летно-технические характеристики, но получают более широкие возможности, рассказали в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации.

По данным из открытых источников, в Нижнем Новгороде советские перехватчики оснащают современной электроникой для обнаружения целей на расстоянии до 320 километров и управления новыми типами ракет "воздух-воздух".

Модернизация парка МиГ-31 - одна из основных задач завода "Сокол", отметили в ОАК.

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