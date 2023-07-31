В НАТО назвали российский вертолет Ка-52 эффективным оружием

ВС России применяют модифицированную версию боевого вертолета Ка-52 «Аллигатор», чтобы остановить контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). К такому выводу пришел отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для 19FortyFive.

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«Российские войска используют <…> авиацию для нанесения ударов украинским подразделениям», — уточнил военный аналитик.

Эксперт, основываясь на данных британской военной разведки, причислил боевой вертолет к одной из самых влиятельных российских систем вооружения на поле боя. Он напомнил, что летчики имеют на вооружении и новую противотанковую ракету ЛМУР, и «Изделие 305». Атламазоглу пояснил эффективность Ка-52 прочностью конструкции и ударной мощью.

По словам экс-офицера НАТО, бойцы ВС России оказывают ожесточенное и умелое сопротивление противнику не только в воздухе, но и на земле.

27 июля представители Министерства обороны Великобритании сочли российские ударно-разведывательные вертолеты «Аллигатор» Ка-52М серьезной угрозой для Украины.