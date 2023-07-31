Глава Запорожской области сообщил об уменьшении обстрелов ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снизили интенсивность обстрелов населенных пунктов Запорожской области. Об этом сообщил врио главы российского региона Евгений Балицкий в Telegram.

© Telegram-канал «Балицкий Евгений»

Он также указал, что за последние сутки украинская армия совершила 86 попыток ударов по региону на пологовском, токмакском и васильевском направлениях.

«Интенсивность обстрелов уменьшилась вполовину, наша оборона крепка. Продолжаем бить врага!» — написал Балицкий.