Минобороны Белоруссии: БПЛА приняты на вооружение во всех родах войск

«31 июля исполняется 15 лет со дня образования управления применения и развития беспилотных авиационных комплексов Вооружённых сил... За полтора десятилетия кропотливой работы управления была создана необходимая нормативно-правовая и техническая база, выстроена эффективная структура беспилотной авиации, организована подготовка соответствующих специалистов для ВС», — отметил Хренин.