Чеченские военные применили тактику украинских диверсантов и нанесли упреждающий удар по ВСУ на их же территории для обеспечения безопасности приграничных районов Белгородской области. Удар был нанесён в районе населённого пункта Сотницкий Казачок Харьковской области.

Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.

Он подчеркнул, что целью чеченских бойцов является не гражданская инфраструктура, а исключительно военная техника и живая сила украинской армии.

«Подразделения дорогих братьев — начальников отделов МВД РФ по Курчалоевскому и Шатойскому районам Рустама Агуева и Гайрбека Делимханова совместно с военнослужащими «Запад-Ахмат» МО России нанесли упреждающий удар по укронатовским бандитам на их территории — в районе населённого пункта Сотницкий Казачок Харьковской области», — говорится в сообщении Кадырова.