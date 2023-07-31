В ДНР сообщили об ударе ВСУ по центру Донецка

Вооруженные силы Украины утром нанесли удар по центру Донецка , есть возгорания в районе автостанции "Южный". Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах ДНР.

"Были прилеты по центральной части. Есть возгорания в районе автостанции на "Южном", - сообщили в экстренных службах. Там добавили, что обстрел велся, по предварительной информации, из реактивных систем залпового огня HIMARS. По данным представительства ДНР в СЦКК, огонь также велся из артиллерийских систем производства стран НАТО .

Корреспондент ТАСС отметил, что в центре города произошло около 10 взрывов. Они слышны в Буденновском, Калининском и Пролетарском районах. По данным представительства региона в СЦКК, с 09:25 по 09:50 мск ВСУ выпустили по городу три снаряда калибра 155 мм и семь реактивных снарядов. Как уточнили в экстренных службах, два снаряда были сбиты системами противовоздушной обороны в районе дома правительства.