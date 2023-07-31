В Херсонской области рассказали о потерях ВСУ при попытке форсировать Днепр

Российские военные пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать Днепр в районе острова Малый Белогрудый. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб Херсонской области.

«Пресечена попытка ВСУ форсирования реки Днепр в районе острова Малый Белогрудый», — сказал он.

Представитель экстренных служб Херсонщины отметил, что огневым поражением уничтожили лодку и 10 украинских военнослужащих. По его словам, в атаке участвовали соединения группировки войск «Днепр». Также противник лишился одной лодки и пяти солдат в районе острова Борщевой.

Кроме того, на Херсонском направлении российские бойцы разбили радиолокационную станцию AN/TPQ-36 и уничтожили пять боевиков ВСУ в районе поселка Белозерка, гаубицу М777 с боекомплектом в районе Молодежного, позицию подразделений украинских военных в районе Антоновки.

Согласно заявлению представителя украинских Военно-воздушных сил (ВВС) Юрия Игната, слова которого приводят «Известия», Россия обладает значительным преимуществом перед Вооруженными силами Украины в радиоэлектронной борьбе (РЭБ), особенно в контексте борьбы с дронами.