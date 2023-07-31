Крымский мост защитили от терактов

Крымский мост оградили специальными противодиверсионными боновыми заграждениями. О том, что постройку дополнительно защитили от возможных терактов, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, в перспективе такие конструкции будут оборонять мост от атак на всей его протяженности. Речь идет о заграждениях, предназначенных для защиты от надводных и подводных дронов. Именно этими устройствами активно пользуется Украина.

17 июля два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост возле 145-й опоры со стороны Краснодарского края. В результате нападения была повреждена автомобильная часть постройки. Национальный антитеррористический комитет объявил произошедшее терактом.