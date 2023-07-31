Пушилин заявил о вытеснении ВСУ из села Старомайорское

Украинские войска удалось вытеснить из села Старомайорское, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» .

«Горячей точкой является угледарское направление. Там, я бы сказал, самые за последние дни ожесточённые боестолкновения», — сказал он.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Пушилина, противник понёс значительные потери в личном составе и технике.

На прошлой неделе группа пехоты ВСУ подорвалась на своих же минах при попытке наступления на Угледарском направлении в ДНР.

Ранее ВС России уничтожили склады авиатоплива ВСУ в Хмельницкой области.