Пушилин заявил о вытеснении ВСУ из села Старомайорское

Пушилин заявил, что ВСУ вытеснили из села Старомайорское
Украинские войска удалось вытеснить из села Старомайорское, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» .
«Горячей точкой является угледарское направление. Там, я бы сказал, самые за последние дни ожесточённые боестолкновения», — сказал он.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Пушилина, противник понёс значительные потери в личном составе и технике.
На прошлой неделе группа пехоты ВСУ подорвалась на своих же минах при попытке наступления на Угледарском направлении в ДНР.
Ранее ВС России уничтожили склады авиатоплива ВСУ в Хмельницкой области.
Также российские войска нанесли удар по местам хранения западного оружия на Украине.