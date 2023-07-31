В МИД назвали условие вывода ядерного оружия России из Белоруссии

Россия может рассмотреть потенциальный вывод тактического ядерного оружия (ТЯО) с территории Белоруссии только после изменения внешнеполитического курса США, заявил директор второго департамента стран Содружества независимых государств (СНГ) Министерства иностранных дел (МИД) России Алексей Полищук. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, само размещение российского ТЯО в республике стало ответом на многолетнюю ядерную политику США, носившую деструктивный характер. Повиляли на решение о размещении ядерного оружия и изменения в ключевых областях европейской безопасности.

ТЯО в Белоруссии же выступает в качестве вынужденной сдерживающей меры, призванной обеспечить безопасность Союзного государства. Потенциальный вывод ядерного оружия из Белоруссии дипломат связал с изменением курса США и выводом американского ядерного оружия из Европы.