Мобилизация: последние новости на сегодня 31 июля 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 31 июля 2023, в материале «Рамблера».

Военнослужащие Каспийской флотилии получили более 1 тыс. наград за участие в СВО

Более тысячи военнослужащих Каспийской флотилии с начала специальной военной операции получили различные награды за мужественное выполнение задач в зоне проведения специальной военной операции, сообщает ТАСС.

Корабли флотилии наносят удары по целям из акватории Каспийского моря, применяя для этого российское высокоточное оружие.

Десантные, артиллерийские и противодиверсионные катера, а также катера отряда специального назначения выполняют задачи в акватории Черного и Азовского морей.

Самарские волонтеры помогли челябинскому бойцу добраться до дома с СВО

Самарские волонтеры помогли бойцу из Миасса отбуксировать вышедшую из строя машину с трассы и вернуться домой из зоны проведения специальной военной операции, сообщает «Ура.ру».

Речь идет об автомобиле УАЗ, который сломался у мужчины по дороге с фронта домой. Он встал на трассе. Волонтеры приехали и отбуксировали бойца до станции техобслуживания, помогли в ремонте автомобиля.

На следующий день владелец авто отправился на нем в сторону дома. Житель Миасса поблагодарил волонтеров, которые откликнулись на призыв о помощи.

Медалью «За отвагу» наградил Путин мобилизованного из Новосибирской области

Российский лидер Владимир Путин наградил медалью «За отвагу» рядового из Новосибирской области Максима Петлевана, сообщает bfm.ru.

Уроженец села Верх-Тула был призван на службу в рамках частичной мобилизации в сентябре прошлого года. Находясь на поле боя, мужчина проявил мужество и героизм при выполнении боевых задач. За это указом президента был награжден медалью «За отвагу».