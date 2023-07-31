Спецоперация на Украине 31 июля: последние новости на сегодня
Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 31 июля 2023 года.
Российский «Ланцет» уничтожил Leopard ВСУ в Запорожье
Российская армия уничтожила танк Leopard на Запорожском направлении, сообщает news.ru.
Для этого применялся беспилотник «Ланцет». Тем временем украинские войска начали передислокацию, готовясь к наступлению. При этом техника, как правило, используется советского производства. Не исключено, что у Вооруженных сил Украины осталось мало иностранного вооружения, поэтому к нему относятся экономно.
Российская артиллерия тем временем уничтожает живую силу противника. По военной технике работает авиация.
Генерал заявил о столкновении ВСУ с летальным сочетанием оружия в зоне СВО
Украинская армия сталкивается с летальным сочетанием различных видов вооружения России на линии фронта, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на The Economist.
Речь идет о миллионах мин, дронах, барражирующих боеприпасах Lancet. Генерал австралийской армии в отставке Мик Райан описал российские оборонительные позиции как технологию более сложную, чем все, с чем сталкивались военные во всем мире за многие годы.
Все это связано плотной сетью датчиков и каналов передачи данных. Когда мины обезврежены, авиация или артиллерия быстро засеивают поля боеприпасами. Прорыв через такую оборону требует высочайшего уровня оперативных навыков.
Дерево в Донецке спасло многоквартирный дом от прямого попадания снаряда ВСУ
В Донецке снаряд, выпущенный украинскими военными, попал в дерево, спасшее многоквартирный дом от разрушения, сообщает RT.
У здания повреждена большая площадь фасада. Также пострадали стоящие рядом автомобили.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
Войска Украины ночью 31 июля выпустили 22 снаряда по Донецку и Горловке.