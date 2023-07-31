Названы причины превосходства России на Украине

Российские военные накопили значительный боевой опыт в Чечне, Грузии и Сирии. Об этом независимый аналитик Драго Боснич заявил в статье для портала InfoBRICS.

В материале для издания Боснич назвал причины, по которым Российская армия превосходит Вооруженные силы Украины (ВСУ). Специалист отметил, что благодаря опыту Вооруженные силы РФ могут перебрасываться практически в любую точку мира, а затем создавать стратегически базы. Также автор подчеркнул огромное технологическое превосходство, которое имеет армия России.

Кроме того, Драго Боснич отметил уникальное сочетание активной обороны и специальных наступательных операций. «Советские концепции "глубокоэшелонированной обороны" и "активной обороны" были значительно улучшены благодаря недавним технологическим достижениям российских Вооруженных сил», — заявил аналитик. По словам специалиста, Российская армия опережает украинскую благодаря высокому уровню тактических возможностей.

Боснич заметил, что резервы Российской армии можно легко перебросить в районы, которые необходимо укрепить, а также предоставить дополнительные штурмовые отряды в районы, где оборона противника самая слабая. В заключение эксперт выделил высокий боевой дух российских войск: «То, как войска способны удерживать оборону, оказывает разрушительное воздействие на боевой дух сил киевского режима, одновременно повышая их собственный».