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В Донецке сообщили о массированном обстреле ВСУ Куйбышевского района

Куйбышевский район Донецка находится под массированным обстрелом со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

В Донецке сообщили о массированном обстреле ВСУ Куйбышевского района
© РИА Новости

"Под массированным обстрелом Куйбышевский район. По предварительной информации, есть пострадавшие", - говорится в сообщении.

Кулемзин также сообщил о попадании в дом по ул. Куйбышева. Информация о последствиях обстрела уточняется.

Как сообщила ТАСС районная администрация, два человека ранены в результате обстрела.

"Было прямое попадание по улице Куйбышева. Ранены два человека", - сообщили в администрации.