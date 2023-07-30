В Донецке сообщили о массированном обстреле ВСУ Куйбышевского района

Куйбышевский район Донецка находится под массированным обстрелом со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

"Под массированным обстрелом Куйбышевский район. По предварительной информации, есть пострадавшие", - говорится в сообщении.

Кулемзин также сообщил о попадании в дом по ул. Куйбышева. Информация о последствиях обстрела уточняется.

Как сообщила ТАСС районная администрация, два человека ранены в результате обстрела.