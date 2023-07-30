На Украине объяснили, почему не используют часть дронов

Украинский бизнесмен Игорь Криничко, который занимается поставками БПЛА для Вооруженных сил Украины заявил, что ряд дронов не используется из-за бюрократических проволочек при повреждениях. Об этом сообщает издание Spectator.

«Некоторые беспилотники, отправляемые Министерством обороны на передовую, могут остаться неиспользованными из-за бюрократических проволочек в случае их повреждения», — сказал Криничко.

По его словам, для списания потерянного беспилотника требуется много документов и проведение расследования.

Ранее сообщалось, что обломки одного из беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, которые были сбиты ночью 30 июля в Крыму, вынесло на пляж санатория «Полтава-Крым». Пляж, где были замечены обломки БПЛА ВСУ, расположен в Саки. Установлено, что обломки в зоне отдыха нашел охранник. После ликвидации беспилотника, он рухнул в море, пострадавших не было.

До этого Минобороны РФ сообщало, что украинские военные силы в ночь с 29 на 30 июля совершили попытку атаковать объекты Крыма. Для этого Киев использовал 25 дронов, 16 из которых уничтожили средства ПВО полуострова, а девять были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Пострадавших и разрушений в результате атаки не было.