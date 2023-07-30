Экипаж разгромившего колонну западной техники танка представят к награде
Экипаж танка в одиночку, остановивший колонну ВСУ из техники НАТО, наградят в ДНР. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.
"С учетом того, что командир данной дивизии имеет самое прямое отношение к освобождению населенных пунктов на севере нашей Республики, с учетом героизма экипажа танка, считаю необходимым отметить их государственными наградами Донецкой Народной Республики. Дал поручение по этому поводу, работа уже ведется", - написал он.
Напомним, кадры героического боя танка с бронеколонной ВСУ облетели вчера все известные Телеграм-каналы. Экипаж противостоял двум танкам и пяти броневикам MRAP M1224 MaxxPro. При поддержке артиллерии он уничтожил все машины.
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