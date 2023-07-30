Экипаж разгромившего колонну западной техники танка представят к награде

"С учетом того, что командир данной дивизии имеет самое прямое отношение к освобождению населенных пунктов на севере нашей Республики, с учетом героизма экипажа танка, считаю необходимым отметить их государственными наградами Донецкой Народной Республики. Дал поручение по этому поводу, работа уже ведется", - написал он.