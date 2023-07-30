Артиллерия и взвод беспилотников добровольческого батальона «Барс-13» ликвидировала бронированную машину пехоты Bradley украинских военных на Артемовском направлении в зоне боевых действий. Об этом сообщает газета «Известия».

В появившемся ролике с места боевых действий в зоне спецоперации можно заметить, как технику производства Запада смогли ликвидировать прямым попаданием.

Как уточнили бойцы батальона «Барс-13», операция посвящена была против военных Вооруженных сил Украины и приурочена ко Дню Военно-морского флота России. Этот праздник отмечается в России в воскресенье, 30 июля.

«С праздником вас, моряки», — отметили российские военные, участвующие в спецоперации.

До этого в Министерстве обороны России сообщили об уничтожении РСЗО и танком ВСУ на одном из направлений. ВС РФ уничтожили украинскую военную технику при отражении атаки ВСУ в направлении села Работино.