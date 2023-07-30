NYT: хакеры внедрили вредоносный код в инфраструктуру военных баз США
Китайские хакеры якобы внедрили вредоносный компьютерный код в инфраструктуру американских военных баз, рассказали обозреватели Дэвид Э. Сэнгер и Джулиан Э. Барнс в статье для New York Times.
Авторы статьи напомнили, что в мае 2023 года агентство США по кибербезопасности и инфраструктуре обвинило компанию Volt Typhoon в кибератаках на критическую инфраструктуру военных баз США по всему миру.
По их данным, обнаружение вируса вызвало опасения у силовых ведомств Соединенных Штатов.
Военные эксперты предположили, что китайские хакеры действуют в интересах Народно-освободительной армии Китая. По их мнению, внедренный код может сработать в случае необходимости, в частности, если разгорится конфликт из-за Тайваня.
Код якобы был скрыт внутри инфраструктуры, «контролирующей электросети, системы связи и водоснабжения» и фактически являлся бомбой замедленного действия, отметили аналитики.
Запуск кода, уточнили специалисты, мог отключить электроснабжение, воду и связь на американских военных базах, что привело бы к тяжелым последствиям.