Россия получила технологию, позволяющую глушить систему спутниковой связи Starlink, и готовится к ее внедрению в войска. Об этом Украины (ВСУ) с позывным Мадьяр.

Устройства связи Starlink были переданы украинской армии американским миллиардером и изобретателем Илоном Маском.

По словам Мадьяра, российская армия скоро применит новую технологию на поле боя. Он призвал украинских специалистов отыскать меры противодействия этой разработке.

«Понимаем, что это вопрос времени. (...) Фронт без Starlink — существенно сложнее, чем даже фронт без F-16. Слепнет и глохнет», — заявил офицер.