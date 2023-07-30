Бойцы отряда «Шторм» успешно взяли укрепрайон в ДНР

Бойцы отряда «Шторм» успешно взяли укрепрайон ВСУ на Марьинском направлении. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на «Известия».

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«Мы выехали на рубеж, к опорнику. Высадили десант, прикрыли их и позволили им дойти до опорного пункта», — описал выполнение задачи руководящий штурмовой группой командир танка с позывным «Лесник».

Он уже получил орден Мужества за успешное выполнение боевых задач.

Ранее военный аналитик Кнутов заявил, что ВСУ не могут приспособить к своим РСЗО ракеты из КНДР.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.