Минобороны показало видео работы «Аллигатора» в зоне СВО

Минобороны показало видео работы российского разведывательно-ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор» в зоне специальной военной операции (СВО). Кадры доступны в Telegram -канале военного ведомства.

На видео запечатлен момент прицеливания ракеты. Экипаж вертолета выявил боевую машину пехоты (БМП) противника и нанес удар направляемой ракетой. В Минобороны уточнили, что цель была уничтожена прямым попаданием.

Утром 30 июля начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский сообщил, что экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-35 и штурмовиков Су-25 нанесли девять авиаударов по скоплениям живой силы и огневых средств отрядом территориальной обороны и 14-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).