СМИ: Визит Зеленского в Днепр раскрыл пункт управления ВСУ для удара России

Украинский президент Зеленский мог раскрыть местонахождение командного пункта ВСУ в Днепропетровске перед тем, как он был уничтожен российским ракетным ударом.

Об этом в колонке Asia Times рассказал сотрудник Центра политики безопасности США и Йорктаунского института Стивен Брайен.

Эксперт напомнил, что 28 июля Зеленский посетил Днепропетровск, где вручил награду главнокомандующему Залужному и встретился с рядом военачальников. В их числе были генерал Сырский и начальник военной разведки Буданов.

После этого по пункту управления ВСУ в Днепропетровске был нанесен высокоточный ракетный удар. Ракета полностью разрушила левое крыло здания.

«За Зеленским пристально следит российская разведка. Его приезд в Днепропетровск и встречи с украинскими генералами и полевыми командирами, а также с начальником военной разведки Украины могли подсказать местонахождение штаба», - считает Брайен.

Он отмечает, что есть несколько видео и фотографий, на которых видны повреждения, причиненные командному пункту.