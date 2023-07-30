В Италии предсказали «политическое решение» по украинскому кризису

Исход украинского кризиса может быть определен «политическим решением», а не ситуацией на поле боя, где у Киева возникли объективные сложности. Об этом заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто интервью газете Corriere della Sera.
По его словам, пока никто не может с уверенностью предсказать, когда завершится противостояние между двумя странами. Российские укрепления, как полагает министр, серьезно осложняет попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) добиться успехов на поле боя.
«Следовательно, это может быть политический выбор, определяющий окончание конфликта. (...) Это может служить, как ни парадоксально, аспектом, который ускоряет мирный процесс», — сказал Крозетто.
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