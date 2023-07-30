В Италии предсказали «политическое решение» по украинскому кризису

Исход украинского кризиса может быть определен «политическим решением», а не ситуацией на поле боя, где у Киева возникли объективные сложности. Об этом заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто интервью газете Corriere della Sera.

По его словам, пока никто не может с уверенностью предсказать, когда завершится противостояние между двумя странами. Российские укрепления, как полагает министр, серьезно осложняет попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) добиться успехов на поле боя.