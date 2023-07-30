Путин прибыл на парад ВМФ России

В этом году в параде примут участие 45 кораблей, катеров и подводных лодок, а также порядка трех тысяч военнослужащих. Путин в этом году пригласил на парад лидеров стран Африки, которые приехали в Петербург для участия в саммите, прошедшем 27 — 28 июля.