Путин прибыл на парад ВМФ России
Президент Владимир Путин прибыл на парад Военно-морского флота (ВМФ) России, глава государства находится в Петропавловской крепости. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.
Отмечается, что политик пообщался с главой Минобороны России Сергеем Шойгу.
В этом году в параде примут участие 45 кораблей, катеров и подводных лодок, а также порядка трех тысяч военнослужащих. Путин в этом году пригласил на парад лидеров стран Африки, которые приехали в Петербург для участия в саммите, прошедшем 27 — 28 июля.
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