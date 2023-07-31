Минобороны: силы ПВО уничтожили украинский самолет Су-25

Минобороны: силы ПВО уничтожили украинский самолёт Су-25
Российские средства ПВО уничтожили над ДНР украинский самолёт Су-25.
Об этом сообщило Минобороны России.
«Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Николаевка Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки уничтожено 23 украинских беспилотных летательных аппарата.
Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили цех сборки беспилотников для ВСУ в Харьковской области.