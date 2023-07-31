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Минобороны: силы ПВО уничтожили украинский самолёт Су-25

Российские средства ПВО уничтожили над ДНР украинский самолёт Су-25.

Минобороны: силы ПВО уничтожили украинский самолет Су-25
© РИА Новости

Об этом сообщило Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Николаевка Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.

Кроме того, за сутки уничтожено 23 украинских беспилотных летательных аппарата.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили цех сборки беспилотников для ВСУ в Харьковской области.