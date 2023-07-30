Российские войска уничтожили пункт обслуживания беспилотников ВСУ

За минувшие сутки бойцам Вооруженных сил Российской Федерации удалось уничтожить пункт хранения, ремонта и обслуживания украинских беспилотников. Также было ликвидировано более 40 летательных аппаратов при помощи средств противовоздушной обороны. Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Уточняется, что беспилотные летательные аппараты в количестве 44 штук уничтожили в районах населенных пунктов Харьковской, Запорожской, Херсонской областей, Луганской и Донецкой народных республик. За минувшие сутки российские войска нанесли поражения 102 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной техник в 108 районах.

— В районе населенного пункта Могилевка Днепропетровской области уничтожены центр переучивания и пункт хранения, обслуживания и ремонта беспилотных летательных аппаратов ВСУ, — передает Telegram-канал «Минобороны России».