В США назвали самый опасный истребитель России

«Наиболее ценные его характеристики — исключительная маневренность, высокая мощность ракет класса "воздух-воздух" Р-77М и Р-37М, а также доступ к широкому спектру классов крылатых ракет, включая в ближайшем будущем и гиперзвуковые», — сказано в публикации.