Российские военные взяли в плен группу бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Времевском выступе Запорожской линии фронта. Об этом в воскресенье, 30 июля, в беседе с Россией» Владимир Рогов.
«Взято много пленных противника», — заявил он.
По словам собеседника агентства, в одном случае в плен сразу сдались более десяти украинских военных.
Ранее Рогов сообщил, что российские военные успешно атаковали ВСУ на Времевском выступе на запорожском направлении. Он отметил, что контратака произошла в районе села Старомайорское.
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