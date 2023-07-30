В Запорожье сообщили о взятых в плен украинских военных

Российские военные взяли в плен группу бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Времевском выступе Запорожской линии фронта. Об этом в воскресенье, 30 июля, в беседе с Россией» Владимир Рогов.

«Взято много пленных противника», — заявил он.

По словам собеседника агентства, в одном случае в плен сразу сдались более десяти украинских военных.