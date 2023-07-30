ВС РФ сорвали попытку ВСУ перебросить резервы на Купянском направлении

Украинские войска совершили неудачную попытку перебросить резервы на передовую на Купянском направлении. Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский.

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— В районе населенного пункта Новоселовское артиллерией группировки нанесено огневое поражение, в результате чего противник вынужден был отступить в направлении Стельмаховки, — рассказал он.

В результате ВСУ потеряли отделение живой силы, а также БТР M113, передает РИА Новости.

Недавно российские подразделения уничтожили пять танков ВСУ в ходе их неудачной попытки наступления в районах населенных пунктов Работино и Успеновка в Запорожской области. В результате попытки прорыва украинской армии российские бойцы уничтожили до 180 военнослужащих личного состава ВСУ, пять танков, в том числе три немецких Leopard и два французских колесных танка AMX.