ВС РФ сорвали попытку украинских войск перебросить резервы на Купянском направлении
Украинские войска совершили неудачную попытку перебросить резервы на передовую на Купянском направлении. Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский.
— В районе населенного пункта Новоселовское артиллерией группировки нанесено огневое поражение, в результате чего противник вынужден был отступить в направлении Стельмаховки, — рассказал он.
В результате ВСУ потеряли отделение живой силы, а также БТР M113, передает РИА Новости.
Недавно российские подразделения уничтожили пять танков ВСУ в ходе их неудачной попытки наступления в районах населенных пунктов Работино и Успеновка в Запорожской области. В результате попытки прорыва украинской армии российские бойцы уничтожили до 180 военнослужащих личного состава ВСУ, пять танков, в том числе три немецких Leopard и два французских колесных танка AMX.
В этот же день глава местного общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что военнослужащие ВС РФ захватили один французский колесный танк.