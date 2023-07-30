Российский военный заявил об активизации ДРГ Украины после подрыва Каховской ГЭС

После подрыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) активизировали украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), об этом заявил российский военный с позывным Таган, его слова опубликованы в Telegram-канале Минобороны.

Он уточнил, что до этого такое в принципе не было возможно, поскольку Днепр полностью контролировался Вооруженными силами России.

«Чтобы незаметно проникнуть на нашу территорию, боевики переодеваются в гражданскую одежду или форму ВС РФ. Однако российские военнослужащие знают, как с этим бороться», — подчеркнул Таган.

Он добавил, что выявлять ДРГ необходимо, чем и занимаются военные России.