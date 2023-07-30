Мобилизация: последние новости на сегодня 30 июля 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 30 июля 2023, в материале «Рамблера».

Жены бойцов СВО теперь могут вести беременность и роды по индивидуальной программе

Программа индивидуального сопровождения беременных жен участников специальной военной операции заработала в Обнинске Калужской области, сообщает «Парламентская газета».

Женщины из любого региона страны смогут воспользоваться ей бесплатно. Инициатором программы стал член экспертного совета Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Курдяев. По его словам, спокойствие и здоровье семьи — важный фактор эмоциональной стабильности бойцов на фронте.

Программа бесплатна для участниц, при этом будущие мамы могут выбрать весь комплекс услуг, либо некоторые их них.

В День города Тюмени бойцов СВО пригласили на концерт группы «Любэ»

В Тюмени на праздновании Дня города выступит группа «Любэ», сообщает «Ура.ру».

Мероприятие посетят бойцы, принимающие участие в специальной военной операции их семьи. Как сообщил губернатор области Александр Моор, этот концерт и праздник в поддержку бойцов и их семей.

Ранее Моор поздравил жителей Тюмени с Днем города. Он заявил, что областной центр задает тренды и входит в топ лучших городов России.

В ННГУ зачислили 60 человек в рамках поддержки семей участников СВО

Университет Лобачевского в приоритетном порядке зачислил 60 человек, среди которых есть дети военнослужащих и сотрудников спецслужб, принимавших участие в специальной военной операции, сообщает ТАСС.

В текущем году по отдельной квоте в российские высшие учебные заведения поступают в числе других категорий дети военнослужащих и сотрудников спецслужб, участвующих в спецоперации или в боевых действиях на территории других стран.