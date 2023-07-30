Спецоперация на Украине 30 июля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 30 июля 2023 года.

ВСУ снова пытались атаковать в направлении Работина

Украинские войска предприняли новую попытку атаковать в направлении Работина, однако планы были сорваны после потерь в живой силе, сообщает ТАСС.

Военные Украины попытались атаковать силами двух мотопехотных взводов. Однако по ним был нанесен удар, после чего от наступления было решено отказаться.

Также воздушной разведкой удалось вскрыть две диверсионно-разведывательные группы Украины в Чаривном и в районе Гуляйполя, они уничтожены российскими войсками. Также артиллерия уничтожила два танка противника в районе Малых Щербаков. А российский ударный беспилотник ликвидировал боевую машину пехоты в районе Малой Токмачки.

ВСУ обстреляли поселок в Курской области

Войска Украины обстреляли поселок Теткино в Курской области, сообщает news.ru со ссылкой на заявление губернатора Романа Старовойта.

По его словам, было зафиксировано 11 прилетов. Из-за этого повреждения получил один дом.

Также повреждена линия электропередачи, населенный пункт остался без электроэнергии. Как отметил глава региона, скоро аварийные бригады приступят к ее восстановлению.

Российские военные захватили в плен более десятка бойцов ВСУ

Военные России в ходе сражения в районе села Старомайорское в Запорожской области взяли в плен более десятка бойцов Украины, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на главу общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

По его словам, среди них есть получившие ранения.