Сальдо заявил о концентрировании обстрелов гражданской инфраструктуры Херсонщины

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) концентрируют обстрелы гражданской структуры в регионе, за небольшой промежуток времени выпускаются десятки снарядов, передает ТАСС.

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По его словам, обстрелы продолжаются примерно с одинаковой интенсивностью, иногда в сутки с украинской стороны по гражданской инфраструктуре левобережья приходится больше снарядов, иногда меньше.

«Однако наметилась тенденция концентрации террористических обстрелов, когда по Алешкам или Новой Каховке выпускают в течение сравнительно короткого времени по несколько десятков снарядов», — заявил Сальдо, отметив, что это представляет угрозу для жизни мирного населения.