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В США рассказали о потере солдат ВСУ в промышленных масштабах

Переход российских войск от обороны к наступлению приводит к гибели солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в «промышленных масштабах». Об этом Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем Youtube-канале.

В США рассказали о потере солдат ВСУ в промышленных масштабах
© ТАСС

По его словам, тем самым украинское командование надеется заручиться политической поддержкой на Западе. «Думаю, уже ясно, что этой поддержки уже не будет. НАТО отправила Украине уже почти все, что могла», — сказал он. При этом эксперт отметил, что для наращивания военного потенциала России ее заводы работают круглосуточно семь дней в неделю. «Россия превратилась в грозную военную державу, какой она не была в феврале 2022 года», — резюмировал Макгрегор.

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