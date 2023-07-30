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Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватский район

Вооруженные силы Украины в ночь на 30 июля обстреляли Донецк и Ясиноватский район, сообщает РИА Новости.

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватский район
© ТАСС

Было выпущено 20 снарядов калибра 155 миллиметров, который используют страны, входящие в Североатлантический альянс. Обстрел велся по направлению: населенный пункт Украинск – Донецк, Орловка – Ясиноватский район.

Ранее стало известно о взрывах в подконтрольном Украине городе Херсон. Кроме того, в Херсонской области была объявлена тревога о воздушном нападении.

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